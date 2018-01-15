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В прошлом году в Даугавпилсе (второй по величине город Латвии) и Даугавпилсском крае умерли 1 915 человек, а родилось всего 919.

Такую статистику в местном загсе объясняют сокращением численности жителей края в возрасте, когда создаются семьи, отсутствием хорошо оплачиваемой работы, а также все более возрастающими проблемами населения со здоровьем.

В 2016 году смертность в Даугавпилсе и крае составила 1 879 человек, рождаемость - 933.

По прогнозам исследователей из Латвийского университета, Даугавпилс к 2051 году исчезнет с карты страны, сообщает портал nasha.lv.

Как они предсказывают, к 2065 году обитаемая территория Латвии уменьшится более чем вдвое — жители останутся в окрестностях Риги, в центре региона Земгале и по берегам Рижского залива.

Позднее Латвия сократится до размеров Риги и ее ближайших пригородов.

По темпам депопуляции Латвия вошла в первую десятку среди стран мира, ежегодные демографические потери приближаются к 1% населения.

Фото: flickr.com/Robertas Salciunas