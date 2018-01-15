Общество |

В связи с официальным визитом председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе с 16 января запретят остановку и стоянку транспортных средств (за исключением транспортных средств со специальными пропусками) в следующих местах:

с 7:00 до 10:50 – на левой стороне бульв. Аспазии на участке протяженностью 50 метров от ул. Калькю в направлении ул. Театра и на правой стороне бульв. Зигфрида Анны Мейеровица на участке протяженностью 50 метров от ул. Калькю в направлении ул. Смилшу;

с 7:00 до 18:00 – на правой стороне ул. Гертрудес на участке от ул. Бривибас до ул. Гертрудес и на ротационном кругу ул. Базницас;

с 7:00 до 21:00 – на обеих сторонах ул. Амату и на автостоянке около Большой гильдии;

с 7:00 до 21:00 – на левой стороне ул. Шкюню на участке от ул. Тиргоню до ул. Амату; около здания на ул. Калнциема, 11b; на улицах Екаба и Клостера около зданий на ул. Екаба, 11; около здания на ул. Кр. Валдемара, 3; на бульв. О. Калпака, около здания на ул. Ю. Алунана, 1; на бульв. Аспазии и бульв. Зигфрида Анны Мейеровица около памятника Свободы и площади около памятника Свободы; на бульв. Узварас около здания на ул. Мукусалас, 3; около здания на бульв. Райниса, 7; около здания на ул. Тербатас, 2; на ул. Гертрудес около бульв. Бривибас, 55; на ул. Амату; около здания на площади Пилс, 3;

с 7:00 до 21:00 – запретят остановку и стоянку транспорта на парковке около Большой гильдии на участке протяженностью 30 метров на правой стороне ул. Тиргоню на участке от ул. Шкюню до ул. Краму.

Движение общественного транспорта и пешеходов около объектов, которые будут посещать члены делегации, будет регулироваться исходя из необходимости.

Фото: flickr.com/Tim Boric