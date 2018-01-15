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Национальная служба здравоохранения (НСЗ) продолжает работать над улучшением системы э-здоровья.

Однако служба поддержки пользователей получает в день около 500-600 звонков, пишет rus.lsm.lv, ссылаясь на LTV.

Больше всего звонков служба поддержки получает, когда у семейных врачей приемное время, рассказала представительница НСЗ Линда Фреймане.

Она считает, что сейчас нельзя назвать работу системы удовлетворительной. Служба работает над тем, чтобы э-здоровье работало быстрее, поскольку в некоторых случаях полноценное функционирование невозможно.

"Есть несколько вещей, которые можно улучшить. Например, ускорить обмен данных со внешними информационными системами",- подчеркнула Фреймане.

Фото: pexels.com