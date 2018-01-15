Служба поддержки э-здоровья получает по 500 звонков в день
Общество | 15 января 2018 года, 18:21
Национальная служба здравоохранения (НСЗ) продолжает работать над улучшением системы э-здоровья.
Однако служба поддержки пользователей получает в день около 500-600 звонков, пишет rus.lsm.lv, ссылаясь на LTV.
Больше всего звонков служба поддержки получает, когда у семейных врачей приемное время, рассказала представительница НСЗ Линда Фреймане.
Она считает, что сейчас нельзя назвать работу системы удовлетворительной. Служба работает над тем, чтобы э-здоровье работало быстрее, поскольку в некоторых случаях полноценное функционирование невозможно.
"Есть несколько вещей, которые можно улучшить. Например, ускорить обмен данных со внешними информационными системами",- подчеркнула Фреймане.
Фото: pexels.com