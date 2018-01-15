Латвийцев призывают повышать квалификацию и менять профессию (5)

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Общество | 15 января 2018 года, 17:13

На этой неделе в латвийских техникумах прошли первые занятия по программе повышения квалификации или смены специальности, пишет rus.lsm.lv, ссылаясь на LTV7.

На курсы могут записаться люди старше 25 лет: как трудоустроенные, так и мечтающие найти подходящую вакансию.

Отмечается, что Государство потратит на этот проект 25 миллионов евро из фондов ЕС, но желающим тоже придется внести за обучение некоторую сумму.

Самый короткий курс - по использованию Google Analytics обойдется в 4 евро, а обучение новой профессии - примерно в 150 евро. Занятия проходят вечером и по выходным, чтобы их было проще совмещать с работой.

На первом этапе Агентство развития образования получило более 5 000 заявок. Наибольшим спросом пользуются короткие программы, которые стоят не дороже 35 евро.

Например, Рижский государственный техникум предлагает 36 программ, большинство из которых короткие, по 80 часов.

В Елгавском техникуме, например, удалось набрать три группы по 12 человек. Там по субботам будут обучаться на сварщиков, автомехаников и столяров.

Этой весной в проекте повышения квалификации появятся 8 новых программ. Латвийцы смогут получить навыки в химической отрасли, производстве продуктов питания и других сферах, где ощущается нехватка рабочих рук.

Фото: pixabay.com

Комментарии 5
кот1 час назад
Опять прожрут деньги.Бестолковые занятия и смена ррофессии.Знаю много выпускников того же Елгавского техникума которые не могут найти работу по специальности автомеханика.Надо,видите ли,специалист со стажем по специальности не менее тридцати лет и возрастом не старше двадцати.Маразм крепчает.Поэтому молодежь и уезжает за бугор бутерброды упаковывать.А у нас опять плодят ненужные профессии.
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MC2 часа назад
заебись, профессия Google Analytics xDDD 80 часовые курсы и опа профессия готова! а где работать то с этой "профессией"? Не все учителя латышского могут стать генералами, Превед госпожа генерал Спуре! Или не все журналисты, министрами экономики, или не все переводчицы/шахматиски могут стать министрами финансов!

Латвия страна чудес! сука эти 25 миллионов можно было просто раздавать людям, они бы пошли в магазин купили водки, чтобы забыться в этой "стране! успеха, розничная торговля бы отрапортовала "за месяц продажи увеличись в N раз, залаченно пару миллионов налогов - чудо страна на подъёме, "экономика" растёт!

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клюковка1 час назад
Повышайте люди-человеки квалификацию и работайте на пилорамах за минималку. Должности министром улю-лю в Латгалии нет и к сожалению не будет..
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