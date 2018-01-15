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На этой неделе в латвийских техникумах прошли первые занятия по программе повышения квалификации или смены специальности, пишет rus.lsm.lv, ссылаясь на LTV7.

На курсы могут записаться люди старше 25 лет: как трудоустроенные, так и мечтающие найти подходящую вакансию.

Отмечается, что Государство потратит на этот проект 25 миллионов евро из фондов ЕС, но желающим тоже придется внести за обучение некоторую сумму.

Самый короткий курс - по использованию Google Analytics обойдется в 4 евро, а обучение новой профессии - примерно в 150 евро. Занятия проходят вечером и по выходным, чтобы их было проще совмещать с работой.

На первом этапе Агентство развития образования получило более 5 000 заявок. Наибольшим спросом пользуются короткие программы, которые стоят не дороже 35 евро.

Например, Рижский государственный техникум предлагает 36 программ, большинство из которых короткие, по 80 часов.

В Елгавском техникуме, например, удалось набрать три группы по 12 человек. Там по субботам будут обучаться на сварщиков, автомехаников и столяров.

Этой весной в проекте повышения квалификации появятся 8 новых программ. Латвийцы смогут получить навыки в химической отрасли, производстве продуктов питания и других сферах, где ощущается нехватка рабочих рук.

Фото: pixabay.com