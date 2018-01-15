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Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair, осуществляющая рейсы в том числе и из Риги, с сегодняшнего дня меняет правила перевозки багажа.

Теперь пассажиру в салон можно взять только одну сумку габаритами 35 см x 20 см x 20 см.

Большую сумму размером 55 см x 40 см x 20 см и весом до 10 кг надо будет бесплатно сдать в багаж.

Два предмета ручной клади можно будет взять только тем пассажирам, которые оформили билеты с приоритетной посадкой.

Например, Priority Boarding или билет Plus/Flexi Plus.

"Слишком много клиентов стараются использовать возможность и проносят в ручной клади по две большие сумки. Тем самым создавая высокий коэффициент нагрузки, например, в августе он составил 97%. Из-за этого не хватает мест для ручной клади на верхних полках, что приводит к задержке посадки в самолет",- говорилось в заявлении пресс-службы Ryanair ранее.

Также Ryanair с 15 января снижает цены на провоз багажа, при этом увеличивая разрешенный вес багажа с 15 до 20 килограммов. Провезти сумку или чемодан с таким весом будет стоить 25 евро, ранее цена составляла 30 евро.

На младенцев разрешен провоз маленькой ручной клади до 5 килограммов, с собой можно взять складную коляску и автокресло, при этом коляску нужно сдать у трапа.

Если ручная кладь превышает разрешенные размеры, пассажиру может быть отказано в перевозке багажа. Взять его можно будет, лишь доплатив 50 евро.

В салоне самолета разрешено провозить небольшие музыкальные инструменты, например, гитару или скрипку, если для инструмента было забронировано соответствующим образом место при покупке авиабилета.

Источник: news.finance.ua

Фото: corporate.ryanair.com