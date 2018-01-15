Ryanair меняет правила провоза багажа (6)

фото

Общество | 15 января 2018 года, 17:45

Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair, осуществляющая рейсы в том числе и из Риги, с сегодняшнего дня меняет правила перевозки багажа.

Теперь пассажиру в салон можно взять только одну сумку габаритами 35 см x 20 см x 20 см.

Большую сумму размером 55 см x 40 см x 20 см и весом до 10 кг надо будет бесплатно сдать в багаж.

фото

Два предмета ручной клади можно будет взять только тем пассажирам, которые оформили билеты с приоритетной посадкой.

Например, Priority Boarding или билет Plus/Flexi Plus.

"Слишком много клиентов стараются использовать возможность и проносят в ручной клади по две большие сумки. Тем самым создавая высокий коэффициент нагрузки, например, в августе он составил 97%. Из-за этого не хватает мест для ручной клади на верхних полках, что приводит к задержке посадки в самолет",- говорилось в заявлении пресс-службы Ryanair ранее.

Также Ryanair с 15 января снижает цены на провоз багажа, при этом увеличивая разрешенный вес багажа с 15 до 20 килограммов. Провезти сумку или чемодан с таким весом будет стоить 25 евро, ранее цена составляла 30 евро.

На младенцев разрешен провоз маленькой ручной клади до 5 килограммов, с собой можно взять складную коляску и автокресло, при этом коляску нужно сдать у трапа.

Если ручная кладь превышает разрешенные размеры, пассажиру может быть отказано в перевозке багажа. Взять его можно будет, лишь доплатив 50 евро.

В салоне самолета разрешено провозить небольшие музыкальные инструменты, например, гитару или скрипку, если для инструмента было забронировано соответствующим образом место при покупке авиабилета.

Источник: news.finance.ua

Фото: corporate.ryanair.com

Комментарии 6
Leonardo Gromov1 час назад
Ну да ходят ищут куда сунуть свой чемодан,а все забито. Или пусть уменьшают или доплачивают
Ответить
Staņislavs Jablonskis1 час назад
Александр Иванюк они недавно уже поменяли.
Но у них, по крайней мере, ручной багаж 55 X 40 X 23, что гораздо больше, чем жалкие 35 Х 20 Х 20
Ответить
Aleksandrs Ivanuks1 час назад
Скоро и он поменяет правила
Ответить