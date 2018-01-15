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Сегодня, 15 января, в парке Узварас начала работать покрытая искусственным снегом лыжная трасса, сообщает Riga.lv.

В парке Узварас лыжная трасса обычно покрывается как искусственным, так и естественным снегом. Поскольку настоящего снега еще нет, но есть устойчивый мороз, используется снег искусственный.

Можно прийти со своим инвентарем и кататься по трассе бесплатно. Если у вас нет своих лыж, палок и шлема, их можно арендовать.

21 января лыжная трасса с искусственным снегом откроется и на Луцавсале.

Протяженность трассы в парке Узварас: круг в 1 км.

Прокат: лыжный комплект для взрослых 4,50 евро в час, для детей – 3 евро в час.

Время работы пункта проката инвентаря – каждый день с 10:00 до 21:00.

Адрес: бульвар Узварас, 15, Рига. Телефон для справок: 29511244.

Более подробная информация о работе трассы доступна ЗДЕСЬ.

Фото: uzvarasparks.lv