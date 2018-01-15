В Службе госдоходов остро не хватает сотрудников (17)

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Общество | 15 января 2018 года, 20:53

Из-за нехватки сотрудников выполнение некоторых функций Службы государственных доходов (СГД) может быть под угрозой, пишет портал Skaties.lv.

На прошлой неделе в газете Latvijas Vēstnesis СГД разместило 23 объявления с 28 различными вакансиями.

Требуются налоговые инспекторы, внутренний аудитор, специалист по персоналу, юрист, бухгалтер и таможенные эксперты.

СГД не отрицает, что такие объемные поиски новых сотрудников со множеством вакансий происходят в первый раз спустя два года после маштабной реорганизации учреждения. Тогда было ликвидировано 400 штатных мест и уволены более 120 работников.

Отмечается, что в СГД, где работают около 4 000 человек, текучесть кадров составляет 10-12%.

В объявлении значится, что налоговому инспектору предлагают зарплату 600 евро до уплаты налогов. В СГД на данный момент полторы сотни свободных вакансий.

Фото: facebook.com/vidgovlv

Комментарии 17
Дмиртряй1 час назад
Расставляй банки на полках максимы и учиться не надо было, бабки платить, и ответственности меньше. Олухи в СГД этого не понимают?
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рижанин1 час назад
Ну что за хрень?Они же собирались наоборот сокращать,а тут опять не хватает.В Эстонии в налоговой в 2раза меньше работников,и всё работает.А что здесь за необразованность?Уволить ничего неумеющих нельзя?типа давно "работают"-сидят,родственики,глаза красивые и т.д.А на "черную" работу за такие бабки конечно дураков нет.
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kastas1 час назад
эх лимония сплошная чино-чемодания
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