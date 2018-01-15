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Посольство России в Латвии отказалось комментировать отправленную Россией латвийским властям официальную просьбу об оказании правовой помощи, требуя взыскать более 20 миллионов евро с национальной авиакомпании airBaltic.

В ведомстве пояснили, что "комментарии о разногласиях между субъектами коммерческой деятельности не входят в компетенцию посольства".

Напомним, как ранее писал Mixnews, иск связан с в свое принадлежавшим бывшему крупнейшему акционеру Latvijas Krаjbanka Владимиру Антонову теперь уже обанкротившимся российским "Инвестбанком", который в марте 2012 года начал три гражданских дела против бывшего акционера airBaltic - Baltijas aviаcijas sistеmas (BAS) и airBaltic как соответчика о взыскании выданного займа в размере 18,4 млн евро, процентов и пени.

В 2012 году Investbank начал три гражданских иска к бывшему акционеру airBaltic — компании Baltijas aviācijas sistēmas" (BAS). Банк требовал вернуть якобы взятый кредит в размере 18,4 млн. евро плюс проценты и пеню.