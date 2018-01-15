Общество |

На прошлой неделе сотрудники криминальной полиции Юрмалы задержали женщину, которая в Каугури продавала таблетки, содержащие психотропные и наркотические вещества.

11 января представители правоохранительных органов прибыли к ней в дом, где было обнаружено и изъято шесть таблеток, содержащих психотропные вещества, и одна таблетка, обладающая наркотическим эффектом.

Также во время обыска изъяли 3 635 евро, которые, скорее всего, получены от реализации этих отпускаемых по рецепту лекарств.

Женщину арестовали.

По информации, находящейся в распоряжении полиции, лекарств у женщины должно было быть больше, поэтому сотрудники полиции подозревали, что она скрывает их в своем теле.

Такое предположение было подтверждено врачом-гинекологом, который обнаружил в ее теле еще 10 таблеток, содержащих наркотические вещества.

Отмечается, что женщина 1972 г.р. ранее в поле зрения полиции не попадала.

За подобное преступление предусматривается лишение свободы сроком от двух до восьми лет с конфискацией или без конфискации имущества.

Фото: Госполиция