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Во вторник по всей Латвии ожидается солнечная и сухая погода, но под влиянием сильного юго-восточного ветра она будет ощущаться как очень холодная.

Скорость ветра порывами в западной и центральной части страны составит 15-20 метров в секунду, в Колкасрагсе до 25 метров. На востоке порывы ветра будут не сильнее 12 метров в секунду.

Минимальная температура ночью -7..-11 градусов, в восточной Латвии до -13. Днем потеплеет до -3..-8 градусов, но утром температура комфорта из-за сильного ветра опустится до -16..-21 градуса.

Во вторник ближе к вечеру в Лиепае и ее окрестностях начнется метель.

В Риге будет солнечно, скорость ветра порывами достигнет 18 метров в секунду, температура повысится с -9 градусов ночью до -5 днем.