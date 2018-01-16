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В прошлый четверг, 11 января, систему э-здоровья взломали недоброжелатели. Об этом в интервью Латвийскому радио рассказала глава Комиссии по социальным и трудовым делам Айя Барча (СЗК).

"Не всем нравится, что ввели э-здоровье", - заявила политик.

Она также указала на опасность взлома системы, поскольку в не й хранятся не только больничные листы и рецепты. В э-здоровье возможно получить широкую информацию о всех жителях Латвии.

Барча отметила, что хакерская атака была целеноправленной и, в системе имеются существенные "дыры" в безопасности. Однако депутат не указала, кто стоял за взломом - местные или иностранные хакеры.

По ее словам, о случившемся оповестили премьер-министра Мариса Кучинскиса (СЗК), который взял на себя ответственность об отрасли здравоохранения и, вопрос уже начали рассматривать учреждения безопасности.

В передаче LTV "Утренняя панорама" Кучинскис заявил, что органы безопасности провели проверки, и информация о взломе не подтвердилась.

По его словам, возникли подозрения не в краже данных, а в том, что кто-то пытался помешать работе системы.

"Мне сложно это комментировать", - сказал Кучинскис, добавив, что система работает, и это будет продемонстрировано сегодня на заседании парламентской комиссии.

Сегодня комиссия по социальным и трудовым делам будет обсуждать внедрение э-здоровья. На заседание приглашены представители Минздрава, Минфина, медицинских учреждений, организаций врачей и Генпрокуратуры.

На вопрос, потребует ли комиссия, чтобы виновные в неудачном внедрении СЭЗ были наказаны, она ответила, что заседание может оказаться "резким", но о результате она судить не может.

Барча пока не взялась делать выводы о результатах сегодняшнего заседания. Однако депутат категорически исключила возможность приостановить работу системы э-здоровья.

Ранее сообщалось, что председатель комиссии Сейма по социальным и трудовым делам Айя Барча (СЗК) заявила, что не видит надобности создавать комиссию по парламентарному исследованию для оценки введения э-здоровья.

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