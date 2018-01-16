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С 2000 по 2016 год из Латвии уехало 100 тыс. человек с высшим образованием, заявил в передаче "900 секунд" на телеканале LNT профессор Латвийского университета Михаил Хазан.

В исследовании констатировано, что в трудоспособном возрасте от 16 до 65 лет Латвию покинул каждый четвертый житель с высшим образованием. В возрастной группе от 25 до 34 лет уехал каждый третий с высшим образованием.

Хазан сообщил, что Латвию покидают в основном представители тех профессий, в которые государство вкладывает средства - инженеры, ИТ-специалисты, медики.

40% уехавших с высшим образованием назвали экономические причины для своего отъезда, а другие упомянули недовольство процессами, происходящими в Латвии, отсутствие перспектив.