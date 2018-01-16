За 16 лет из Латвии уехало 100 тысяч человек с высшим образованием (11)
Общество | 16 января 2018 года, 09:30
С 2000 по 2016 год из Латвии уехало 100 тыс. человек с высшим образованием, заявил в передаче "900 секунд" на телеканале LNT профессор Латвийского университета Михаил Хазан.
В исследовании констатировано, что в трудоспособном возрасте от 16 до 65 лет Латвию покинул каждый четвертый житель с высшим образованием. В возрастной группе от 25 до 34 лет уехал каждый третий с высшим образованием.
Хазан сообщил, что Латвию покидают в основном представители тех профессий, в которые государство вкладывает средства - инженеры, ИТ-специалисты, медики.
40% уехавших с высшим образованием назвали экономические причины для своего отъезда, а другие упомянули недовольство процессами, происходящими в Латвии, отсутствие перспектив.
Это еще не считая тех, кто шасть туды со средним специальным, с неоконченным высшим, и вообще без образования, сразу после школы.
И не считая тех, кто шасть туды сразу со школьной семьи с целью получить там образование, и там и остаться.
Мне кажется, т а к о г о оттока населения даже в Сирии не было! И волбще в истории такую миграцию поискать надо! Разве что в "истории успеха" и найдёшь. Ведь, начиная со времен Атмоды, уехало пол-страны!