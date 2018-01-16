Евросоюз продолжит политику санкций против России (7)

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Общество | 16 января 2018 года, 12:42

Евросоюз продолжит политику санкций в отношении России на фоне конфликта на Украине, заявил председатель Европейского совета Дональд Туск.

"Три с половиной года мы активно помогали украинцам перед лицом российской агрессии. Мы продолжим этот курс", — сказал он, выступая на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге.

ЕС ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине и позже расширил их.

Лидеры стран-членов ЕС в марте 2015 года привязали их действие к полному выполнению минских соглашений. В декабре Совет Евросоюза принял решение о продлении экономических санкций в отношении России до 31 июля 2018 года.

Москва неоднократно заявляла, что не причастна к событиям на Украине, не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию.

РФ приняла ответные меры на европейские санкции, взяла курс на импортозамещение и не раз отмечала, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Источник: ria.ru

Комментарии 7
Патриот 36 минут назад
Газ им на месяц отключить, как соловьи бы запели и про все санкции забыли. Похрену России ваши санкции, русские люди всегда выживут и станут ещё сильнее, а вот Гейропа морально слаба! Люди при температуре -10 дохнут, в Якутии сейчас - 67 градусов и города живут полной жизнью. Куда вам до России, господа извращённые Гейропейцы. Потому все воины проиграли, сами моськи а на медведя замахнулись.
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Патриот 32 минуты назад
Сам то понял че написал?! Вот примерно такие и правят страной.
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кот9 минут назад
Продолжайте свою еврогейскую дарею-скоро будете по уши в собственном дерьме.
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