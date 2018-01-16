Новогодняя речь: латвийцы предпочли Вейонису Путина (13)

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Общество | 16 января 2018 года, 12:44

Президент России Владимир Путин стал самым популярным политиком на латвийском телевидении в 2017 году, пишет газета "Сегодня" со ссылкой на данные аналитической компанией TNS Kantar.

В список самых рейтинговых телепередач года, наряду со спортивными трансляциями, сериалами и музыкальными шоу, попали и выступления политиков.

В число сорока самых рейтинговых передач на латвийском ТВ попали четыре местных политика и один российский.

Cогласно рейтингам, самым популярным политиком Латвии оказался президент соседней страны. Новогоднее обращение Владимира Путина к российскому народу смотрел и народ Латвии. По двум каналам (ПБК и РТР) Путина посмотрели и послушали в общей сложности 280 тысяч латвийцев.

Второе место в топ–40 занял президент ЛР Раймондс Вейонис, на которого обратили внимание 196,2 тысячи человек. За ним следует премьер Марис Кучинскис, собравший 178,8 тысячи телезрителей.

А замыкает четверку с 129,8 тысячи просмотров мэр Риги Нил Ушаков. Он сумел обогнать телешоу "Хозяин ищет жену".

Единственный политик, на которого смотрели без оливье и мандаринов, — это экс–президент ЛР Вайра Вике–Фрейберга. 141,2 тысячи зрителей TV3 увидели документальный фильм, снятый к 80–летнему юбилею Вике–Фрейберги.

Фото: pixabay.com

Комментарии 13
Патриот 53 минуты назад
Сравнили хрен с редькой. У Путина всегда есть о чем послушать, у Латвийского плейбоя Вейониса кроме заученных текстов и напрочь тупых высказываний в башке вообще ни чего нет. Какой президент, такая страна.
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Светлана1 час назад
То ли лукавят, то ли с логикой не в порядке. Сначала всей страной послушали Путина, в 23:00 - 280 000, в том числе и латыши! А потом уже, насколько помню, сначала был премьер, а потом президент, и их обоих слушало одно и то же количество латышей, - сначала одного, потом,ближе к 24:00, подключились еще пара десятков тысяч зрителей - в том числе и я, и множество русских, но не как главу государства, а вроде как петуха ))) - чисто чтобы сориентироваться по времени, когда открывать шампик!
Так что 196,2 тысячи человек - это на двоих, а не на каждого.
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Не Лоялен37 минут назад
Отмечал Новый год с друзьями с Англии,так вот,когда речь говорил Путин все стояли и слушали,в том числе и Англичане,когда говорил Кучкинс все пошли пить шампанское и вырубили телевизор )Ибо ту ахенеию что он нес слушать без смеха не возможно было)А про Вейониса вообще молчу!
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