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Президент России Владимир Путин стал самым популярным политиком на латвийском телевидении в 2017 году, пишет газета "Сегодня" со ссылкой на данные аналитической компанией TNS Kantar.

В список самых рейтинговых телепередач года, наряду со спортивными трансляциями, сериалами и музыкальными шоу, попали и выступления политиков.

В число сорока самых рейтинговых передач на латвийском ТВ попали четыре местных политика и один российский.

Cогласно рейтингам, самым популярным политиком Латвии оказался президент соседней страны. Новогоднее обращение Владимира Путина к российскому народу смотрел и народ Латвии. По двум каналам (ПБК и РТР) Путина посмотрели и послушали в общей сложности 280 тысяч латвийцев.

Второе место в топ–40 занял президент ЛР Раймондс Вейонис, на которого обратили внимание 196,2 тысячи человек. За ним следует премьер Марис Кучинскис, собравший 178,8 тысячи телезрителей.

А замыкает четверку с 129,8 тысячи просмотров мэр Риги Нил Ушаков. Он сумел обогнать телешоу "Хозяин ищет жену".

Единственный политик, на которого смотрели без оливье и мандаринов, — это экс–президент ЛР Вайра Вике–Фрейберга. 141,2 тысячи зрителей TV3 увидели документальный фильм, снятый к 80–летнему юбилею Вике–Фрейберги.

Фото: pixabay.com