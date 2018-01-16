Сотрудник МИД получил премию в размере 4598 евро (1)
Общество | 16 января 2018 года, 17:32
В прошлом году МИД по итогам результатов работы выплатил 514 сотрудникам премии на общую сумму 254 007 евро, 68 сотрудникам - на 66 631 евро, сообщили в госучреждении, пишет портал Nra.lv.
Сумма максимального вознаграждения составила 4598 евро. Ее получил второй секретарь МИД.
Тринадцать сотрудников получили премию в размере более 1000 евро. Отмечается, что более 3000 евро получили на руки четыре сотрудника МИД. Бонуса от 2000 до 3000 евро удостоился 51 работник.
Сам министр Эдгар Ринкевич в декабре заработал 2722 евро.
Фото: pixabay.com
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