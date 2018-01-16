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В прошлом году МИД по итогам результатов работы выплатил 514 сотрудникам премии на общую сумму 254 007 евро, 68 сотрудникам - на 66 631 евро, сообщили в госучреждении, пишет портал Nra.lv.

Сумма максимального вознаграждения составила 4598 евро. Ее получил второй секретарь МИД.

Тринадцать сотрудников получили премию в размере более 1000 евро. Отмечается, что более 3000 евро получили на руки четыре сотрудника МИД. Бонуса от 2000 до 3000 евро удостоился 51 работник.

Сам министр Эдгар Ринкевич в декабре заработал 2722 евро.

Фото: pixabay.com