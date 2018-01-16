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Система электронного здравоохранения (СЭЗ) не взломана, заявила на заседании комиссии Сейма по труду и социальным делам советник министра здравоохранения Анды Чакши по вопросам СЭЗ Илзе Аболиня.

Она признала, что в прошлый четверг, 11 января, в системе замечены нетипичные действия, которые выявила система мониторинга, но система не взломана.

Аболиня сказала, что информация анализируется органами безопасности. Конкретные учреждения она не назвала.

Как сообщалось, сегодня руководитель комиссии Сейма по социальным и трудовым делам Айя Барча заявила, что 11 января произошло вмешательство в работу СЭЗ, которую взломали злоумышленники.

Председатель комиссии сообщила, что взлом СЭЗ был целенаправленным и стал возможным потому, что система имеет большие "прорехи" в обеспечении безопасности.

В передаче ЛТВ "Утренняя панорама" премьер-министр Марис Кучинскис заявил, что органы безопасности провели проверки, и информация о взломе не подтвердилась.

По его словам, возникли подозрения не в краже данных, а в том, что кто-то пытался помешать работе системы. "Мне сложно это комментировать", - сказал Кучинскис, добавив, что система работает, и это будет продемонстрировано сегодня на заседании парламентской комиссии.

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