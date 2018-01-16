Общество |

Ученые из Рижского технического университета (РТУ) разработали покрытие для полигонов с отходами, для того, чтобы ветер не разносил со свалок неприятный запах и малогабаритный мусор, пишет rus.lsm.lv.

Специалистам РТУ было поручено создать коммерческий продукт, приспособленный для специфических нужд местных компаний по обслуживанию отходов.

Отмечается, что специальное покрытие изготавливается из местных материалов. Смесь на основе латвийской глины в конце каждого рабочего дня надо наносить на привезенные расходы.

"Материал не позволяет ветру уносить отходы, отпугивает птиц, снижает силу запаха", - рассказала представитель института химических технологий Олита Медне.

Когда влажность испаряется, масса твердеет и создает покрытие, которое охватывает поле. Ученые отмечают, что примерно через месяц препарат распадается сам по себе. При этом, состав работает и зимой – в снег и дождь.

На данный момент компании по обслуживанию свалок такие покрытия импортируют.

Например, один из крупнейших в Латвии полигонов для отходов - в Гетлини – ежегодно принимает более 300 тыс. тонн мусора. И вечером каждого дня, когда поток отходов из Риги и сортировочных станций останавливается, к новым кучам с мусором приезжает трактор, который обрабатывает их специальным импортным составом.

В состав материала специально добавлен синий цвет – таким образом водитель видит, куда он уже распылил покрытие.

Фото: pixabay.com