Пользователи не могут зайти на сайт э-здоровья (3)

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Общество | 16 января 2018 года, 14:34

Во второй половине дня во вторник работа сайта системы электронного здравоохранения (СЭЗ) нарушена.

Сайт eveseliba.gov.lv не открывается - появляется сообщение, что он недоступен.

По телефону поддержки СЭЗ автоответчик сообщает: "В СЭЗ осуществляются технические улучшения, поэтому в ее работе возможны перебои. Мы планируем возобновить работу СЭЗ в ближайшее время".

Во вторник во второй половине дня недоступен также сайт Национальной службы здравоохранения.

Как сообщалось, с 1 января использование СЭЗ является обязательным.

Председатель комиссии Сейма по социальным и трудовым делам Айя Барча сегодня сообщила Латвийскому радио, что 11 января произошло вмешательство в работу СЭЗ, которую взломали злоумышленники. Премьер-министр Марис Кучинскис информацию о взломе отрицает. Он заявил, что органы безопасности провели проверки, и информация о взломе не подтвердилась.

Комментарии 3
Вй2 часа назад
Кто там рассказывал что через две недели э-здоровье заработает как надо??!! Не заработало! В отставочку говорунов или снова премии?!
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Барменталь2 часа назад
VKP - veselības krapšanas komponenta - все по плану
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aleksandrLV1 час назад
ух,сервак лёг...
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