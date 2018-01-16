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Сегодня в 13:14 была совершена кибератака на информационную систему Национальной службы здравоохранения и систему электронного здравоохранения(СЭЗ), сообщает Минздрав в Twitter.

Министерство информирует, что в сотрудничестве с предприятием Lattelecom предпринимаются меры для возобновления работы систем.

Šodien plkst. 13.14. Nacionālā veselības dienesta informācijas sistēmai un E-veselībai ir noticis uzbrukums. Sadarbībā ar Lattelecom un dienestiem tiek darīts viss, lai sistēmas darbību atjaunotu. — Veselības ministrija (@veselibasmin) 16 января 2018 г.

Ранее сообщалось, что сегодня во второй половине дня работа сайта СЭЗ была нарушена. Сайт "eveseliba.gov.lv" не открывается - появляется сообщение о том, что он недоступен.

По телефону поддержки СЭЗ автоответчик сообщает: "В СЭЗ осуществляются технические улучшения, поэтому в ее работе возможны перебои. Мы планируем возобновить работу СЭЗ в ближайшее время".

Во второй половине дня недоступен также сайт Национальной службы здравоохранения.

Председатель комиссии Сейма по социальным и трудовым делам Айя Барча сегодня сообщила Латвийскому радио, что 11 января произошло вмешательство в работу СЭЗ, которую взломали злоумышленники.

Премьер-министр Марис Кучинскис информацию о взломе отрицал. Он заявил, что органы безопасности провели проверки, и информация о взломе не подтвердилась.

Фото: pixabay.com