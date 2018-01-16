Минздрав подтвердил информацию о кибератаках на свои системы (9)
Сегодня в 13:14 была совершена кибератака на информационную систему Национальной службы здравоохранения и систему электронного здравоохранения(СЭЗ), сообщает Минздрав в Twitter.
Министерство информирует, что в сотрудничестве с предприятием Lattelecom предпринимаются меры для возобновления работы систем.
Šodien plkst. 13.14. Nacionālā veselības dienesta informācijas sistēmai un E-veselībai ir noticis uzbrukums. Sadarbībā ar Lattelecom un dienestiem tiek darīts viss, lai sistēmas darbību atjaunotu.— Veselības ministrija (@veselibasmin) 16 января 2018 г.
Ранее сообщалось, что сегодня во второй половине дня работа сайта СЭЗ была нарушена. Сайт "eveseliba.gov.lv" не открывается - появляется сообщение о том, что он недоступен.
По телефону поддержки СЭЗ автоответчик сообщает: "В СЭЗ осуществляются технические улучшения, поэтому в ее работе возможны перебои. Мы планируем возобновить работу СЭЗ в ближайшее время".
Во второй половине дня недоступен также сайт Национальной службы здравоохранения.
Председатель комиссии Сейма по социальным и трудовым делам Айя Барча сегодня сообщила Латвийскому радио, что 11 января произошло вмешательство в работу СЭЗ, которую взломали злоумышленники.
Премьер-министр Марис Кучинскис информацию о взломе отрицал. Он заявил, что органы безопасности провели проверки, и информация о взломе не подтвердилась.
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