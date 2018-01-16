Защитник русских школ подготовил "обращение эмигрантов" к президенту Латвии (1)

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Общество | 16 января 2018 года, 20:02

Активист Дэги Караев подготовил шаблон письма эмигрантов президенту Латвии с призывом не запрещать в стране образование на русском языке. На его странице в Facebook шаблоны представлены на четырех языках.

Караев надеется, что все неравнодушные латвийцы, живущие за пределами страны, поддержат его идею о спасении обучения на языке нацменьшинств.

"Ниже вы найдете шаблон письма президенту Латвии на 4 языках – русском, латышском, французском и английском. В зависимости от того, в какой стране вы сегодня проживаете, в зависимости от того, как вы считаете правильным, предлагаем вам скопировать и заполнить это письмо, а также отправить его президенту Латвии по почте. Можно выбрать более удобный электронный вариант. Или более убедительный – бумажный", - говорится в сообщении.

Активист также предлагает публиковать подобные тексты на разных языках в соцсетях.

"Допустимо также публиковать этот текст и в социальных сетях, приглашая своих друзей делать как можно больше репостов, чтобы информация распространялась как можно шире. Причем в социальных сетях есть смысл использовать английский или французский варианты для того, чтобы как можно больше европейцев узнало о сути наших чаяний" - написал Караев.

Он указал, что в канцелярию президента бумажное письмо можно отправить по адресу Latvijas prezidentām, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900, Latvija, а онлайн можно заполнить форму на сайте президента.

Комментарии 1
Alex21 минуту назад
Всё правильно ,надо "выносить сор из избы" .В маленьком национальном болоте ждать особо нечего ,и Вейонис совсем не "Мессия"...Трамп выиграл выборы благодаря соцсетям если помните ,а не "кремлёвским хакерам" ...Жалко немецкого варианта нет
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