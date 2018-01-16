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Активист Дэги Караев подготовил шаблон письма эмигрантов президенту Латвии с призывом не запрещать в стране образование на русском языке. На его странице в Facebook шаблоны представлены на четырех языках.

Караев надеется, что все неравнодушные латвийцы, живущие за пределами страны, поддержат его идею о спасении обучения на языке нацменьшинств.

"Ниже вы найдете шаблон письма президенту Латвии на 4 языках – русском, латышском, французском и английском. В зависимости от того, в какой стране вы сегодня проживаете, в зависимости от того, как вы считаете правильным, предлагаем вам скопировать и заполнить это письмо, а также отправить его президенту Латвии по почте. Можно выбрать более удобный электронный вариант. Или более убедительный – бумажный", - говорится в сообщении.

Активист также предлагает публиковать подобные тексты на разных языках в соцсетях.

"Допустимо также публиковать этот текст и в социальных сетях, приглашая своих друзей делать как можно больше репостов, чтобы информация распространялась как можно шире. Причем в социальных сетях есть смысл использовать английский или французский варианты для того, чтобы как можно больше европейцев узнало о сути наших чаяний" - написал Караев.

Он указал, что в канцелярию президента бумажное письмо можно отправить по адресу Latvijas prezidentām, Pils laukums 3, Rīga, LV-1900, Latvija, а онлайн можно заполнить форму на сайте президента.