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Беспрецедентным cлучаем является не только то, что впервые в истории Латвии министр ждет ребенка и ушла в декретный отпуск, но и то, что отсутствуя на рабочем месте, у нее четыре советника и недавно появился еще и пятый, пишет портал Nra.lv.

Напомним, министр здравоохранения Латвии Анда Чакша с 22 декабря ушла в декрет. Она планирует вернуться из отпуска по уходу за ребенком к выполнению своих обязанностей министра через три месяца.

Nra.lv отмечает, что министры различных ведомств имеют советников, число которых не оговорено законом. Обычно, эти люди работают вместе с министром, консультируя глав ведомств по разным вопросам.

Вот только в этом конкретном случае все произошло иначе, отмечает издание. Никто из советников в отпуск не ушел, и все сотрудники получают зарплату.

Но можно ли считать правильным то, что пять советников продолжают работать в отсутствие министра, не беря на себя никакой ответственности, хотя бы за проект системы электронного здравоохранения (СЭЗ), неудовлетворенность которым все время растет, отмечает Nra.lv.

Отмечается, что на время отпуска Чакши нового министра назначать не стали, ее обязанности на себя взял премьер Марис Кучинскис.