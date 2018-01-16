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Сегодня было оглашено завещание скоропостижно скончавшегося в конце прошлого года Валерия Малыгина, согласно которому доли фармацевтической империи досталась детям, в свою очередь вдова Элина Малыгина хоть в завещении не отмечена, но как одна из неоспоримых наследниц имеет право на часть наследства.

После смерти Малыгина у него осталось четыре неоспариваемых наследника – две уже совершеннолетние дочери Ирина и Ника, несовершеннолетняя дочь Анна, а также вдова Элина Малыгина.

Активы фармацевтических предприятий АО Olainfarm и ООО Olmafarm скончавшийся в декабре 2017 года владелец Валерий Малыгин завешал своим детям, об этом сообщил представитель Olainfarm, член правления компании Салвис Лапиньш, присутствовавший на оглашении последней воли покойного.

Также он завещал деньги своей матери - в завещании указывается, что ей полагается 50 тысяч евро.

При оглашении завещания присутствовали мать и обе его старшие дочери – Ирина и Ника. В свою очередь адвокат вдовы предпринимателя Элины Малыгиной Мартиньш Книпшис пояснил порталу Delfi Izklaidei, что Элина на оглашение завещания не пришла, ее представлял адковат.

Согласно завещанию, неоспоримые наследники в течение последующих 5 лет не смогут продать или дарить наследуемую часть компаний.

Зачитанное сегодня завещание еще не вступило в силу. В течение четырех месяцев его могут оспорить другие вероятные наследники.

Также указывается, что несмотря на то, что Малыгин в завещании не упомянул свою жену Элину Малыгину, она, как неоспоримая наследница, имеет право на половину от части законного наследства, которое полагалось бы в случае, если бы завещания не было.

Таким образом, Элина Малыгина как одна из четырех неоспариваемых наследников (трое детей и вдова) имеет право требовать часть наследства умершего и получить его в денежном эквиваленте.

Подавать заявки приглашены все наследники, кредиторы и другие лица, имеющие право на наследство. Не заявленные в срок претензии кредиторов будут погашены. На наследство подавать заявки можно в течение четырех месяцев - до 13 апреля 2018 года.

Валерий Малыгин умер 9 декабря 2017 года в возрасте 52 лет.

Полученные Госполицией результаты экспертизы свидетельствуют, что смерть руководителя Olainfarm Валерия Малыгина в конце прошлого года не была насильственной, сообщила представитель Госполиции Элина Спрудзане.

Мужчина умер естественной смертью, но точных ее причин полиция не раскрыла.

Малыгин стал председателем правления Olainfarm после приватизации предприятия в 1997 году. Под его руководством предприятие стало одним из крупнейших в Латвии с оборотом свыше 100 млн евро и экспортом более чем в 50 стран.

В топе 100 богатейших людей Латвии, составленном газетой Dienas Bizness, Валерий Малыгин занял седьмое место с состоянием 70 млн евро.

Фото: facebook.com