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Латвийским политикам надо признать, что День Победы неплохой праздник и его надо отмечать, чтобы сплотить общество, так считает латвийский художник и скульптор, профессор Латвийской академии художеств Айгар Бикше, пишет Kasjauns.

Также в ходе дискуссии в программе Preses klubs на телеканале RīgaTV 24 о раздробленности латвийского общества, Бикше указал, что "Согласию" надо позволить пройти в правительство, чтобы и они взяли на себя ответственность за происходящие в стране процессы.

По словам Бикше, разобщенность в обществе можно почувствовать в редкие случаи и праздник Победы,9 мая является одним из них.

"Я думаю, что нет так много таких случаев, когда чувствуем разобщенность, но помню, как шел через Пардаугаву, когда было это шествие к Памятнику Победы. То тогда ты точно это чувствуешь", - сказал художник.

Бикше признал, что у многих с Днем Победы связаны негативные ассоциации, однако он считает, что его надо отмечать, так как этот праздник по сути своей не является негативным.

"Я понимаю, что там есть коннотации, которые связаны с последующей оккупацией. Это правда, но ведь не этому эти люди там радуются! Я понимаю, что это политически очень трудное дело, но мне кажется, что надо отмечать победу, так как для тех людей это День Победы. Победа - кончилась война! В принципе это великолепно!", - сказал художник.

Бикше считает, что празднование Дня Победы сплотит общество. Он подчеркнул, что сейчас латыши достаточно не прислушиваются ко второй стороне.

"Это большое дело! Вы, латыши, не можете только просить, чтобы они поклонялись, сделали то и это. Есть и вторая сторона, у которой есть свои святыни, свои причины", - считает Бикше.

"Не надо оставлять День Победы как карту в руках империалистов. Надо идти также и латвийским политикам на это пмероприятие и говорить. Надо сказать, что в принципе - это хороший день", - считает художник.

Бикше также убежден, что и у вхождения "Согласия" в правительство будут положительные последствия.

"Мне кажется, что "Согласию" надо идти в правительство. Надо им хоть что-то в правительстве получить, чтобы они участвовали, чтобы они также взяли на себя ответственность за все то, что с нами происходит. Будет трудно, но будет иначе!", - считает Бикше.