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В честь столетия Латвии планируется сшить флаг достойный "Книги рекордов Гиннеса", сообщает портал Skaties.lv . Он станет не только самым большим латвийским флагом, но и самым большим государственным флагом в мире. Для осуществления поставленной цели будут необходимы 500 километров ниток и ткань площадью больше, чем десять футбольных полей.

Автор идеи Оскар Полманис указал, что до сих пор мировой рекорд принадлежит жителям Катара, где был сшит флаг, площадь которого составила 101 000 квадратных метров.

Флаг Латвии будет 250 метров в ширину и 500 метров в длину. Площадь флага составит 125 000 квадратных метров или 12,5 гектаров. Необходимая для этого ткань будет весить внушительно - десять тонн. В целом на создание флага будет потрачено до 200 000 евро. Полманис отметил, что для осуществления идеи понадобится большой зал, который уже найден и находится в Цесисе - там, где был сшит первый латвийский флаг.

"Мы уже договорились с самоуправлением Цесиса и одни выделят нам спортивный зал одной из школ. Очень важно, чтобы пол был гладкий и сравнительно новый, чтобы случайно не порвать ткань в процессе", - заявил автор идеи.

Над созданием флага будут работать две швеи и около 300 помощников, которые будут перемещать флаг при необходимости. Готовый флаг планируется выложить на поле у Цесиса 18 августа.

Создатели самого большого латвийского флага призывают всех желающих пожертвовать средства на осуществление этой идеи. За пожертвование люди получат уникальный календарь. На его обложке изображен предыдущий самый большой флаг Латвии, который был выложен на эстраде Межапарка.

Фото: flickr.com