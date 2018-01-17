Нарколог: в Латвии растет число зависимых от азартных игр (5)

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Общество | 17 января 2018 года, 10:31

В Латвии растет число зависимых от азартных игр, сообщила нарколог Венита Даве. Об этом пишет Skaties.lv .

Она указала, что сейчас зависимые могут получить помощь записавшись на программу Минесоты, однако там всегда заняты места.

"Таких людей становится все больше. Тут есть такие игроманы, которые играют в тотализатор. Не нужно выходить из дома, люди берут быстрые кредиты и могут все сделать в интернете. Я думаю, что уже есть достаточно молодежи, которые уже зависимы таким образом", - заявила Даве.

С этим согласился и бывший зависимый от азартных игр Петерис. По его словам, уже прошло 416 дней с тех пор как он последний раз сделал ставку. Бывший зависимый также является членом "Анонимных игроманов" и видит сам, что все большему числу людей необходима помощь.

"Чем больше людей приходят на собрания, я понимаю, что проблема очень большая. Однако многие боятся об этом говорить, стесняются или, скорее всего, не знают, где искать помощь. Точно так же было и у меня. Я сам воровал, лгал и занимался махинациями. Это преступление, это криминальный мир. У меня все вещи дома заложены, жил в полной тишине, не было даже куда радио поставить. Это такие муки немыслимые, это даже не описать", - рассказал Петерис.

Как сообщалось, Рижская дума поддержала постановление в течение следующих пяти лет ликвидировать 42 рижских игорных зала, которые находятся в историческом центре столицы. И Венита Даве, и Петерис указали, что это могло бы стать одним из решений проблемы.

"То, что они на каждом углу, это просто... Со всеми огоньками, приглашениями туда зайти, это привлекает любого", - отметила нарколог.

Бывший зависимый также поддержал идею закрыть игорные залы.

"Это было моей мечтой - насколько было бы круто, если бы все эти залы закрылись! Почему бы нам их не поставить где-нибудь в Болдерае, пусть туда едут и играют", - заявил Петерис.

Владельцы игорных залов не согласны с решением Рижского самоуправления и угрожают судебными разбирательствами.

Напомним, на прошлой неделе острый резонанс в обществе и в СМИ вызвала публикация в Facebook о мальчике, ждущего своего отца на морозе целый час, пока тот играл в аппараты.

Фото: flickr.com

Комментарии 5
Ja1 час назад
Пока на своей шкуре не испытаешь эту чуму - не поймешь! И не надо доходить до абсурда! А то, что не место игровым залам в городе ВООБЩЕ!!! - это абсолютно точно.
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mant58 минут назад
уважаемый а количество алкогольных магазинов тебя не смущает?зайди в любой магазин там стенд с алеаголем больше мясного...может глянем потребление алкоголя на душу населения? у каждого человека есть выбор- идти или не идти, силой не тянут,куда людей денешь кто там работает? ну закроешь ты их, в ладошки потные похлопаешь, ай победил...тебе список онлайн казино дать? сиди дома и шпиль, карточку только привяжи... как с ними бороться будешь? только там варка еще интересней будет, не надо не за ящики налог платить, ни зарплату персоналу, ни аренду посещений... пару айтишников и все руби бабосы...
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zema1 час назад
и все кафе,рестораны,бары и прочие магазины где продаётся алкоголь давайте тоже закроем или в Болдераю ....
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