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В Латвии растет число зависимых от азартных игр, сообщила нарколог Венита Даве. Об этом пишет Skaties.lv .

Она указала, что сейчас зависимые могут получить помощь записавшись на программу Минесоты, однако там всегда заняты места.

"Таких людей становится все больше. Тут есть такие игроманы, которые играют в тотализатор. Не нужно выходить из дома, люди берут быстрые кредиты и могут все сделать в интернете. Я думаю, что уже есть достаточно молодежи, которые уже зависимы таким образом", - заявила Даве.

С этим согласился и бывший зависимый от азартных игр Петерис. По его словам, уже прошло 416 дней с тех пор как он последний раз сделал ставку. Бывший зависимый также является членом "Анонимных игроманов" и видит сам, что все большему числу людей необходима помощь.

"Чем больше людей приходят на собрания, я понимаю, что проблема очень большая. Однако многие боятся об этом говорить, стесняются или, скорее всего, не знают, где искать помощь. Точно так же было и у меня. Я сам воровал, лгал и занимался махинациями. Это преступление, это криминальный мир. У меня все вещи дома заложены, жил в полной тишине, не было даже куда радио поставить. Это такие муки немыслимые, это даже не описать", - рассказал Петерис.

Как сообщалось, Рижская дума поддержала постановление в течение следующих пяти лет ликвидировать 42 рижских игорных зала, которые находятся в историческом центре столицы. И Венита Даве, и Петерис указали, что это могло бы стать одним из решений проблемы.

"То, что они на каждом углу, это просто... Со всеми огоньками, приглашениями туда зайти, это привлекает любого", - отметила нарколог.

Бывший зависимый также поддержал идею закрыть игорные залы.

"Это было моей мечтой - насколько было бы круто, если бы все эти залы закрылись! Почему бы нам их не поставить где-нибудь в Болдерае, пусть туда едут и играют", - заявил Петерис.

Владельцы игорных залов не согласны с решением Рижского самоуправления и угрожают судебными разбирательствами.

Напомним, на прошлой неделе острый резонанс в обществе и в СМИ вызвала публикация в Facebook о мальчике, ждущего своего отца на морозе целый час, пока тот играл в аппараты.

Фото: flickr.com