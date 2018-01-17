Ушаков согласен назвать одну из рижских улиц в честь Бориса Немцова (46)
Общество | 17 января 2018 года, 11:00
Инициативу назвать одну из рижских улиц именем российского оппозиционера Бориса Немцова по сути следует поддержать, сказал в интервью передаче телеканала LNT "900 секунд" мэр Риги Нил Ушаков.
По его словам, в Риге принято называть улицу чьим-то именем только через десять лет после смерти человека.
Так как Немцов был застрелен в феврале 2015 года, реализовать эту инициативу можно будет не раньше чем в 2025 году.
Сейчас обсуждается возможность назвать одну из улиц столицы именем скончавшейся в 2008 году знаменитой латышской актрисы Вии Артмане, заявил Ушаков.
Как сообщалось, с предложением назвать одну из улиц Риги именем Немцова к Ушакову обратился председатель думской фракции "Единства" Вилнис Кирсис.
ну... можно и Ленина улицу вернуть. Он походу, для Латвии больше сделал, чем Немцов... не?
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Может хватит уже дразнить соседей, а? А то террориста Дудаева уже увековечили.
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Впервые Ушаков меня так разочаровал!!! Не ожидала! Уважение померкло.
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