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Инициативу назвать одну из рижских улиц именем российского оппозиционера Бориса Немцова по сути следует поддержать, сказал в интервью передаче телеканала LNT "900 секунд" мэр Риги Нил Ушаков.

По его словам, в Риге принято называть улицу чьим-то именем только через десять лет после смерти человека.

Так как Немцов был застрелен в феврале 2015 года, реализовать эту инициативу можно будет не раньше чем в 2025 году.

Сейчас обсуждается возможность назвать одну из улиц столицы именем скончавшейся в 2008 году знаменитой латышской актрисы Вии Артмане, заявил Ушаков.

Как сообщалось, с предложением назвать одну из улиц Риги именем Немцова к Ушакову обратился председатель думской фракции "Единства" Вилнис Кирсис.