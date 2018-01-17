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Мэр Риги Нил Ушаков в программе LNT "900 секунд" рассказал о ремонтных работах, которые ожидают горожан летом 2018 года, сообщает nra.lv .

В этом году ремонт рижских улиц начнется уже в мае и может продолжиться до октября, предупредил Ушаков. Также планируется, что объем ремонтных работ будет еще больше, чем в предыдущие годы.

Реконструкция начнется на Вантовом мосту, а после станут ремонтировать Брасовский мост, развилку улицы Деглава.

Также ремонтные работы пройдут на улице Краста - от центра отдыха Lido до Островного моста, где произойдет реконструкция тротуаров. С их помощью планируется соединить променад Спикери с променадом Кенгарагса.

В свою очередь, саму улицу Краста переделают в аллею - по всей длине будут высажены деревья.

Фото: flickr.com