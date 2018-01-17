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Пользователь Facebook Ивар Стивриньш выложил на своей странице публикацию с предупреждением о вредоносном письме.

Выяснилось, что от имени туристической компании Travel RSP людям на электронную почту рассылаются письма с просьбой оплатить некий счет.

По словам Ивара, само письмо не содержит компьютерный вирус, но оно указывает на сайт, где этот вирус есть.

Мужчина призвал всех тех, кто также получил письмо, незамедлительно его удалить.

В свою очередь, как причину рассылки таких писем он назвал возможный взлом электронной почты компании.

Фото: flickr.com