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После ведения налоговой реформы на 80% увеличилось количество звонков в Службу государственных доходов (СГД). Об этом на заседании Комиссии Сейма по бюджету и финансам сообщила заместитель гендиректора СГД Даце Пелека.

По ее словам, за помощь по телефону обращаются не только физические лица, но бухгалтера, которые проверяют, все ли они делают правильно.

Напомним, с 1 января 2018 года в рамках налоговой реформы вступили в силу несколько изменений в законодательстве.