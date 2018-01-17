Латвийцы атаковали СГД телефонными звонками (4)
Общество | 17 января 2018 года, 14:38
После ведения налоговой реформы на 80% увеличилось количество звонков в Службу государственных доходов (СГД). Об этом на заседании Комиссии Сейма по бюджету и финансам сообщила заместитель гендиректора СГД Даце Пелека.
По ее словам, за помощь по телефону обращаются не только физические лица, но бухгалтера, которые проверяют, все ли они делают правильно.
Напомним, с 1 января 2018 года в рамках налоговой реформы вступили в силу несколько изменений в законодательстве.
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Представители партии "Для развития Латвии", "Единства", Латвийского объединения регионов (ЛОР) и Видземской партии призывают покончить с раздробленностью политических сил и объединить современно мыслящих политиков и партии по всей Латвии. С таким призывом обратились Мартиньш Бондарс (ЛОР/"Для развития Латвии"), Артиtс Пабрикс ("Единство"), Вент Арманд Крауклис (Видземская партия) и Юрис Пуце ("Для развития Латвии").