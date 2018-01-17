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Сайт агентства LETA перестал работать из-за той же кибератаки, которой подверглась система электронного здравоохранения. Об этом агентство сообщило через свой Twitter.

Обновлено: в 16:30 работа сайта была возобновлена.

"Информационное агентство LETA в среду подверглось кибератаке на свои серверы. Так называемая DDoS-атака началась примерно с 13.30, и приблизительно два часа сайт агентства LETA был недоступен клиентам", - сказано в сообщении.

Informācijas aģentūra LETA trešdien piedzīvoja kiberuzbrukumu aģentūras pakalpojumu serveriem. Tā dēvētais DDoS uzbrukums sākās aptuveni plkst.13.30, uz vairākām stundām apgrūtinot piekļuvi aģentūras LETA interneta lapai. — LETA Ziņas (@letanewslv) 17 января 2018 г.

Напомним, как ранее сообщили в Министерстве здравоохранения, 16 явнваря в 13:14 была совершена кибератака на информационную систему Национальной службы здравоохранения и систему электронного здравоохранения.

Министерство информирует, что в сотрудничестве с предприятием Lattelecom предпринимаются меры для возобновления работы систем.

Фото из Flickr