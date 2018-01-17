Агентство LETA стало жертвой той же кибератаки, что и система э-здоровья (4)

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Общество | 17 января 2018 года, 15:50

Сайт агентства LETA перестал работать из-за той же кибератаки, которой подверглась система электронного здравоохранения. Об этом агентство сообщило через свой Twitter.

Обновлено: в 16:30 работа сайта была возобновлена.

"Информационное агентство LETA в среду подверглось кибератаке на свои серверы. Так называемая DDoS-атака началась примерно с 13.30, и приблизительно два часа сайт агентства LETA был недоступен клиентам", - сказано в сообщении.

Напомним, как ранее сообщили в Министерстве здравоохранения, 16 явнваря в 13:14 была совершена кибератака на информационную систему Национальной службы здравоохранения и систему электронного здравоохранения.

Министерство информирует, что в сотрудничестве с предприятием Lattelecom предпринимаются меры для возобновления работы систем.

Фото из Flickr

Комментарии 4
Старый конспиролог 1 час назад
Неужели правительство заказало атаку на Лета, чтобы примазаться и обелиться от падения глючного е-здоровья? Придумал каламбур : "У нас бездоровье и ездорожье"
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Onov Tin34 минуты назад
Все во что вложены большие деньги и не работает подверглась атаке :)))))
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Antonio Bandera1 час назад
Когда сегодня не открывалась LETA, думал по этому поводу сиронизировать, мол, и тут хакеры. А вот оно как оказалось)
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