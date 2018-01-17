Синоптики обещают, что снега в Латвии станет больше (4)
Общество | 17 января 2018 года, 17:07
В ночь на четверг в центральной и восточной частях Латвии снежный покров увеличится на 1-4 см, тогда как в западной части страны снегопад ожидается лишь местами, пишет Nra.lv со ссылкой на синоптиков.
Днем будет облачно с прояснениями, местами - кратковременный снегопад. Ночью и с утра ожидается умеренный ветер переменных направлений, температура воздуха -3 -8 градусов.
В четверг после полудня при умеренном южном ветре воздух прогреется до +2 -3 градусов.
В Риге завтра ожидается снегопад, днем без существенных осадков, температура воздуха составит -1 -5 градусов.
синоптики, как и правители, только трындят, и ни слова правды
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Так они же носа из кабинетов не высовывают.
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ураааааа
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