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В ночь на четверг в центральной и восточной частях Латвии снежный покров увеличится на 1-4 см, тогда как в западной части страны снегопад ожидается лишь местами, пишет Nra.lv со ссылкой на синоптиков.

Днем будет облачно с прояснениями, местами - кратковременный снегопад. Ночью и с утра ожидается умеренный ветер переменных направлений, температура воздуха -3 -8 градусов.

В четверг после полудня при умеренном южном ветре воздух прогреется до +2 -3 градусов.

В Риге завтра ожидается снегопад, днем без существенных осадков, температура воздуха составит -1 -5 градусов.