Общество |

Жители российского города Великие Луки, расположенного в 200 км от границы с Латвией, спасли лебедя, окольцованного в Риге. Об этом сообщает портал lukinews.ru.

Пользователи соцсетей обнаружили лебедя, крыло которого вмерзло в лед реки Ловать. Жители города организовали настоящую спасательную операцию. Доброволец, подплыв на лодке к лебедю, накинул на голову птице мешок, взял его в руки и успешно доставил на берег. Затем птицу отогрели в приюте для животных.

Сотрудницы приюта рассказали, что лебедя "отмораживали" в ванне с теплой водой. Также его осмотрели ветеринары, которые обнаружили, что крыло повреждено выстрелами. Теперь птица перезимует в птичьем питомнике.

Судя по кольцу на лапке лебедя, он прилетел из Риги.

Фото: Flickr, province.ru