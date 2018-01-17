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Латвийская ассоциация сельских семейных врачей предлагает внести поправки в правила Кабинета министров, установив плату пациентов в размере 1,42 евро за выписку рецептов, так как оформление рецепта тоже расценивается как визит к врачу. Об этом на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам сообщила президент ассоциации Лига Козловска.

Она отметила, что внедрение системы электронного здравоохранения (СЭЗ) открывает возможность получить рецепт дистанционно - пациенту нужно просто позвонить в практику своего врача, не посещая его лично. В социальных сетях люди уже обсуждают эту возможность, оценивая ее как одно из преимуществ СЭЗ. В свою очередь врачи в результате теряют платежи, которые пациенты вносят при визите к ним.

Козловска подчеркнула, что выписку рецепта нельзя приравнивать просто к просиживанию у монитора. Правила нужно изменить, потому что выписка рецепта - это тоже консультация.

Также руководитель ассоциации отметила, что необходимо срочно внести поправки, чтобы выписывать рецепты по указанию врача могли медсестры и помощники. На отсутствие такой возможности медики жаловались уже давно, потому что в условиях медленно работающей СЭЗ упомянутое обстоятельство препятствует оперативному обслуживанию пациентов.