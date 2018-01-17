Врачи хотят заставить пациентов платить за э-рецепты (25)

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Общество | 17 января 2018 года, 18:52

Латвийская ассоциация сельских семейных врачей предлагает внести поправки в правила Кабинета министров, установив плату пациентов в размере 1,42 евро за выписку рецептов, так как оформление рецепта тоже расценивается как визит к врачу. Об этом на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам сообщила президент ассоциации Лига Козловска.

Она отметила, что внедрение системы электронного здравоохранения (СЭЗ) открывает возможность получить рецепт дистанционно - пациенту нужно просто позвонить в практику своего врача, не посещая его лично. В социальных сетях люди уже обсуждают эту возможность, оценивая ее как одно из преимуществ СЭЗ. В свою очередь врачи в результате теряют платежи, которые пациенты вносят при визите к ним.

Козловска подчеркнула, что выписку рецепта нельзя приравнивать просто к просиживанию у монитора. Правила нужно изменить, потому что выписка рецепта - это тоже консультация.

Также руководитель ассоциации отметила, что необходимо срочно внести поправки, чтобы выписывать рецепты по указанию врача могли медсестры и помощники. На отсутствие такой возможности медики жаловались уже давно, потому что в условиях медленно работающей СЭЗ упомянутое обстоятельство препятствует оперативному обслуживанию пациентов.

Комментарии 25
Не Лоялен3 часа назад
Врачи совсем ахерели?И так за визит к врачу плати,еще за каждый рецепт платить? То есть если мне нужен к примеру рецепт лекарства которое стоит скажем 2 евро,я еще 1,45 должен буду за рецепт заплатить?У же не знают чего придумать,с чего деньги делать!
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Andrey Tamilov2 часа назад
А не пошли бы вы на хутор.
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ва443е2 часа назад
нееее дорогой товарищ ...мир так устроен что люди болеть должны и им надо в этом помогать ...зачем тысячи наименований лекарств когда лечат только 150 . а по чистой прибыли фармацевтика в десятки раз опережает наркоторговлю .... бизнес ничего личного
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