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Латвийский карикатурист Гатис Шлюка, публикующий на страницах газеты Latvijas avize карикатуры на "злобу дня", решил своим пером изобразить сообщения о щедро выплачиваемых премиях в государственных учреждениях и министерствах под конец прошлого года.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел (МИД), согласно заключению Госконтроля, является одним из самых обеспеченных министерств. Его сотрудники получают хорошие зарплаты, щедрые премии и денежные поощрения.

В прошлом году 514 сотрудников МИД в целом получили премии на сумму 254 007 евро, а 68 сотрудников - денежные поощрения на сумму 66 631 евро.

В среднем один сотрудник ведомства в виде премии получил около 500 евро. У 13 сотрудников сумма премий и поощрений превысила 1000 евро (самая большая премия составила 4598 евро).

Пресс-секретарь МИД Гинтс Егерманис подчеркивает, что министерство не скрывает данные о вознаграждении сотрудников, так как в соответствии с законом о государственном устройстве раз в месяц министерство должно публиковать эту информацию на своем сайте.

Государственный контроль, оценивая расходы государственных органов в 2016 году, указал, что статья расходов на оплату труда и вознаграждения показывает постоянно растущую динамику и уже достигла 665,4 млн евро.

В Минюсте столько доплат, что ведомство не в состоянии обобщить данные о них

Министерство юстиции в прошлом году выплатило столько премий, бонусов и денежных поощрений, что теперь ему не хватает ресурсов для обобщения этих данных. Кроме того, министерство не видит оснований, почему общественность вообще должна об этом знать.

Возглавляемое Дзинтарсом Расначсем министерство в ответ на официальный запрос заявило, что не может даже назвать конкретное количество премированных сотрудников.

Известно только то, что около 240 работников министерства в 2017 году в 2780 случаях получили премии, денежные поощрения, бонусы, различные пособия, доплаты и медицинские страховки.

Это, как признал госсекретарь министерства Райвис Кронбергс, означает "в среднем почти 13 дополнительных выплат на одного работника". Но точную сумму выплат министерство не раскрывает, информируя лишь о том, что в бюджете 2017 года на эти цели было предусмотрено 435 630 евро.