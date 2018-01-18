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Под петицией о сохранении билингвального образования в Латвии собрано более 14000 подписей и в понедельник 22 января 2018 года в 13:00 состоится их передача в Центр посещений и информации Сейма Латвийской республики.

Как сообщал портал Mixnews, автор петиции Денис Бартецкий по личным обстоятельствам не смог продолжать вести инициативу и передал ее правозащитнику Елене Бачинской.

На данный момент урегулированы организационные вопросы с порталом Manabalss.lv, на котором собираются идентифицированные подписи, и в понедельник состоится передача документов на рассмотрение комиссии по мандатам и этике латвийского парламента.

"Мы не можем отменить реформу, но можем потребовать улучшения качества образования. Мы будем требовать остановки любых изменений в системе образования без качественной оценки результатов "реформы 2004", а также качества образования в целом", - заявила Бачинская.

"Решение Конституционного суда от 13 мая 2005 закрепляет билингвальную модель образования в школах национальных меньшинств, и признает необходимость проведения мониторинга и анализа образования".

Правозащитник указала, что именно родители требуют проведения объективного, профессионального, основанного на научных заключениях исследования и анализа качества образования.

"Однако МОН так ни разу ни провело исследования и оценки образования, а вместо этого проводит псевдо дискуссии", очередная из которых пройдет 18 января 2018 года, где чиновники снова будут убеждать нас в правильности выбранного министром Шадурским пути. Мы говорим, нас слушают, но не слышат. Мы спрашиваем, нам отвечают штампами и заученными фразами, уводят разговор в сторону. В итоге из-за сиюминутных выгод политиков, пострадают наши дети", - заключила она.