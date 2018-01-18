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С этого года вступили в силу изменения в уплате патентного платежа. Это один из самых простых способов начать легальную предпринимательскую деятельность в ряде профессий, платя государству фиксированную сумму.

С первого января размер платы для отдельных профессий удвоился. В министерстве экономики говорят — система стала проще, но те кто ей пользуется - в недоумении. Не только от повышения платежа но и от неразберихи — кому сколько платить, сообщает Русское вещание LTV7.

Патентный платёж - фиксированная месячная плата для предпринимателей в определённых сферах, чей доход в год не превышает 15 тысяч евро. В министерстве экономики говорят — правила кабинета министров, которые 16 января утвердило правительство призваны привести отрасль в порядок.

«Раньше у разных групп профессий были разные платежи. И, например, у некоторых патент в Риге и регионах стоил одинаково, у других — различался. А сейчас система унифицирована. И в столице это патентный платёж 100 евро, в регионах — 50 евро», пояснил Русскому вещанию LTV7 глава департамента конкурентоспособности предпринимательства Министерства экономики Кристапс Сомс.

В Латвии эту систему используют несколько тысяч предпринимателей. В том числе дизайнер интерьеров Анна. По её словам — то как система работала до сих пор её устраивало. Она осознаёт все риски. С её фиксированного налога не делаются отчисления в социальный фонд, соответственно она не может претендовать на социальные гарантии. Не может также получать налоговые льготы или списывать расходы. Но теперь платить ей придётся больше. Вдвое больше.

«В данный момент на сайте службы Государственных доходов есть информация о том, что рижане будут платить 100 евро вместо бывших 43. Это лишние 57 евро в месяц. Для меня это большая сумма. Может кому-то кажется, что это немного. Для меня это много», - говорит Анна.

Изменения в порядке уплаты патентных взносов были приняты ещё в прошлом году, и начать действовать должны были уже с 1 января. Но правила кабинета министров, которые внесли в закон конкретику - правительство приняло лишь 16 января. В службе госдоходов Русскому вещанию LTV7 объяснили — пока изменения не будут опубликованы в Latvijas Vēstnesis и не вступят в силу, действует старая система. А значит и старые расценки. И еще можно успеть заплатить за год вперёд, сэкономив.

От новой системы выиграют, например те, кто трудится в регионах и раньше платил 57 евро в месяц. Теперь будут платить 50. В минэкономики также подготовили уточнённый список профессий, в которых можно работать на основе патентного платежа. Так для ремесленников, которые занимаются обработкой кожи или тканей, ранее были предусмотрены платежи в 9ти категориях. Теперь все они объединены и будут платить фиксированные суммы, пусть и порой большие.