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Публикация содержимого мешков "ЧК" пойдет на пользу обществу, в этом уверен психотерапевт Виестурс Рудзитис. В интервью газете Neatkarīgā Rīta Avīze он указал, что настанет некое очищение, так как латвийское общество ответственно за то, что происходило в Советском союзе.

"Я думаю, общество станет здоровее, но только хотим ли мы этого? Задаемся ли мы вопросом, какое будет наказание и что надо делать, чтобы вынести наказание. Есть очень много вопросов. Для писателей эта ситуация может стать "даром божьим", они смогут ее отразить в романах. Ведь Комитет Госбезопасности (КГБ) был нормальной составной частью общества. Неужели у Латвии сейчас нет Полиции безопасности?", - вопрошает Рудзитис.

По мнению психотерапевта, таковы были реалии того времени, у которого были свои правила игры, от которых каждый получал свою выгоду.

"Мы тогда были в Советском союзе. Многие верили тем властям, вступали в партию, пытались с помощью партии достичь своих целей в жизни, идентифицировали себя с той страной. А если мы идентифицировали себя с той страной, значит были также ответственны за ЧК. Это наше ЧК! Всегда найдутся люди, которые остро реагируют. Но многие пытались выжить в реальных правилах игры, а не в идеальных", - указал Рудзитис.

По словам врача, правда еще более суровая, так как латыши по большому счету сами создали КГБ.

"Фактически сами латыши создали КГБ. Есть такой анекдот: "Когда Феликс Эдмундович (Дзержинский) вышел из кабинета, остальные чекисты заговорили по-латышски. Не знаю, почему мы не хотим это видеть, но латыши ответственны за то, что происходило в Советском государстве, которое сами помогали создавать, охраняли Ленина. Теперь в Земессардзе состоит 8000 человек, тогда в России было 80 000 латышских стрелков. Что они там делали? Мы все за это ответственны! Если вы так чисты и являетесь ярыем противником всего советского, то посмотрите на свою семью и свои истоки", - сказал Рудзитис.

"КГБ – очень тяжелое наследие, которое многих затронуло на персональном уровне. Травма очень глубокая. Все, что связано с ЧК, это как открытая рана. Сама по себе она не заживет. Естественно, что на такие события реакция может быть неадекватной. Так происходит и этому нечего удивляться", - считает психотерапевт.

Напомним, ранее Комиссия по научному исследованию КГБ приняла решение обратиться к президенту Латвии Раймонду Вейонису с призывом отменить принятый 23 года назад и все еще действующий Закон о КГБ и тем самым позволить опубликовать архивы действовавших в Латвии советских спецслужб.

В конце декабря председатель комиссии по изучению наследия КГБ Карлис Кангерис рассказал, что комиссия подготовит требуемое от нее к концу мая 2018 года.

Сформированная три года назад междисциплинарная комиссия по научному изучению документов КГБ должна закончить работу 31 мая 2018 года. Однако из-за различных перипетий она толком еще так и не началась, пишет газета Neatkariga. Поэтому на заседании правительства, рассмотревшего информационный доклад о работе комиссии, прозвучали сомнения в том, что работа будет закончена в установленный срок.

За три года она обошлась в более чем в 0,5 млн евро. Для работы в помещениях БЗК требуется допуск к гостайне, а когда члены комиссии смогут его получить, пока неизвестно.