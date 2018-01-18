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Кибератаки на систему электронного здравоохранения (СЭЗ) и агентство LETA могли быть заказными. Об этом в интервью LTV рассказал заместитель руководителя организации Cert.lv Варис Тейванс.

По его словам, первые проверки показали, что взломы были похожи.

"Есть некоторые совпадения, например, в обеих атаках задействовано определенное количество серверов, но еще слишком рано делать какие-либо конкретные выводы", - сказал Тейванс.

Он также отметил, что такая услуга на "черном рынке" стоит недорого, но для того, чтобы идентифицировать страну, из которой была организована атака, потребуется несколько месяцев. Личные данные латвийцев во время взлома не пострадали.

Как сообщалось, информационное агентство LETA в среду подверглось кибератаке на свои серверы.

Также, в прошлый четверг, 11 января, систему э-здоровья взломали недоброжелатели. Об этом в интервью Латвийскому радио рассказала глава Комиссии по социальным и трудовым делам Айя Барча (СЗК).

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