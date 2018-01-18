Cert.lv: взлом системы э-здоровья и агентства LETA могли заказать (9)
Кибератаки на систему электронного здравоохранения (СЭЗ) и агентство LETA могли быть заказными. Об этом в интервью LTV рассказал заместитель руководителя организации Cert.lv Варис Тейванс.
По его словам, первые проверки показали, что взломы были похожи.
"Есть некоторые совпадения, например, в обеих атаках задействовано определенное количество серверов, но еще слишком рано делать какие-либо конкретные выводы", - сказал Тейванс.
Он также отметил, что такая услуга на "черном рынке" стоит недорого, но для того, чтобы идентифицировать страну, из которой была организована атака, потребуется несколько месяцев. Личные данные латвийцев во время взлома не пострадали.
Как сообщалось, информационное агентство LETA в среду подверглось кибератаке на свои серверы.
Также, в прошлый четверг, 11 января, систему э-здоровья взломали недоброжелатели. Об этом в интервью Латвийскому радио рассказала глава Комиссии по социальным и трудовым делам Айя Барча (СЗК).
Фото: pixabay.com
Далее „великий эксперт” высказывает противоположную мысль - „…. раскрыть настоящие источники кибератак будет сложно, так как используются другие уязвимые системы, рассеянные по всему интернету.”
Вы определитесь, „великий эксперт”, как это сделали - примитивно и грубо или сложно?
А кто это сделал, можно спросить в старшей группе детсада - там еще до атаки знали.
"Комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам поручила Генпрокуратуре начать расследование в связи с бесхозяйственностью при освоении средств на разработку э-здоровья — электронной системы работы с данными о пациентах, больницах и медикаментах. На нее потрачено 11,1 миллиона евро, из которых 10 миллионов выделено европейским фондом ERAF.
Шестнадцатого января в 12:00 стало известно, что э-здоровье может быть забраковано и в таком случае 10 миллионов придется вернуть Еврокомиссии, а уже в 13:14 злополучную систему взломали хакеры. "Нельзя обрушить то, что и так руины", — комментировали это совпадение остряки в социальных сетях, добавляя: если хакеров признать форс-мажором, деньги ERAF можно не возвращать."
Читать далее: https://ru.sputniknewslv.com/Latvia/20180117/7061349/Latvijskoe-je-zdorove-pogubili-ne-hakery-bezdelniki.html