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Кибератаки на систему электронного здравоохранения (СЭЗ) и агентство LETA могли быть заказными. На это в интервью LTV указал заместитель руководителя организации Cert.lv Варис Тейванс.

Он пояснил, что Cert.lv запросил информацию о кибератаках, и первые проверки показывают, что существует несколько совпадений.

"Есть некоторые совпадения, например, в обеих атаках задействовано определенное количество серверов, но еще слишком рано делать какие-либо конкретные выводы", - сказал Тейванс.

Он также отметил, что нападение было исполнено слишком "примитивно и грубо", поэтому оно, вероятно, куплено.

"Комплексная атака, которая является доступной услугой на черном рынке, вовсе не является дорогостоящей", - добавил Тейванс.

Он отметил, что раскрыть настоящие источники кибератак будет сложно, так как используются другие уязвимые системы, рассеянные по всему интернету. Тейванс также заявил, что будет сложно идентифицировать страну, из которой была организована атака и для этого потребуется несколько месяцев.

Заместитель руководителя Cert.lv указал на то, что система э-здоровья была перегружена для перекрытия доступа к ней. Однако данные остались в целости и сохранности.

По словам Тейванса, кибератаки происходят почти каждый день, но большинство их остаются незамеченными. Латвийская инфраструктура ИКТ готова эти атаки отражать, добавил он.

Как сообщалось, информационное агентство LETA в среду подверглось кибератаке на свои серверы.

Также, в прошлый четверг, 11 января, систему э-здоровья взломали недоброжелатели. Об этом в интервью Латвийскому радио рассказала глава Комиссии по социальным и трудовым делам Айя Барча (СЗК).

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