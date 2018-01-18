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В этом году уже в шестой раз пройдет акция "Сердцем к сердцу". Благотворительная ярмарка-распродажа состоится 9, 10 И 11 февраля, в торговом центре Spice, сообщила координатор проекта Елена Тонова.

По ее словам, в подготовке к акции, ежегодно, принимают участие несколько тысяч человек. Латвийские мастера и рукодельницы, школьники и студенты, профессионалы и любители - специально для этой акции создают сувениры, украшения, элементы декора и игрушки своими руками. Все изделия, переданные для ярмарки - отдаются за пожертвования.

В течение трех дней любой желающий может приобрести сувенир ко дню Святого Валентина или просто себе на память, и тем самым поддержать деток, больных онкологией.

Собранные средства передаются напрямую в BSF.LV – официальный фонд детской больницы в поддержку детей, больных онкологическими заболеваниями.

Часть изделий передается в детские дома и пансионаты в качестве подарков и поздравлений с Днем всех влюбленных. У изделий нет цен и каждый желающий может взять понравившийся сувенир и оставить столько средств, сколько может и считает правильным.

""От сердца к сердцу" всегда проводится в феврале, перед Днем Всех Влюбленных – наибольшее количество изделий так или иначе связаны с сердцами и любовью. Именно у нас можно будет найти самые удивительные, неповторимые и душевные подарки для своих близких", - указала Тонова.

Где пройдет акция

Мероприятие пройдет на втором этаже торгового центра Spice, перед выходом на многоэтажную парковку, расположится благотворительная ярмарка, которая продлиться на протяжении трех дней – 9, 10 и 11 февраля включительно. Время работы ярмарки такое же, как и торгового центра – с 10:00 до 22:00.