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Национальное объединение Taisnīgums сегодня организовало пикет у здания Сейма, чтобы поддержать дебольшевизацию и призвать к публикации данных бывшего Комитета государственной безопасности (КГБ).

На пикете также планируется выразить поддержку исследовательской комиссии документов КГБ.

Политическая партия организовала данное мероприятие, "взяв во внимание большое влияние сил, связанных с оккупационным режимом, на политику". По словам представителей Taisnīgums, такое положение дел "позволяет манипулировать госучреждениями, чтобы не допустить публикацию картотеки КГБ".

Пикет проходит сегодня с 10:00 у здания Сейма в Риге, на улице Екаба 11.

Фото: скриншот из видео