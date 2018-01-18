У Сейма проходит пикет за открытие "мешков чекистов" (+ОПРОС) (4)
Общество | 18 января 2018 года, 10:48
Национальное объединение Taisnīgums сегодня организовало пикет у здания Сейма, чтобы поддержать дебольшевизацию и призвать к публикации данных бывшего Комитета государственной безопасности (КГБ).
На пикете также планируется выразить поддержку исследовательской комиссии документов КГБ.
Политическая партия организовала данное мероприятие, "взяв во внимание большое влияние сил, связанных с оккупационным режимом, на политику". По словам представителей Taisnīgums, такое положение дел "позволяет манипулировать госучреждениями, чтобы не допустить публикацию картотеки КГБ".
Пикет проходит сегодня с 10:00 у здания Сейма в Риге, на улице Екаба 11.
Фото: скриншот из видео
Поэтому 5 человек,это уже очень много.