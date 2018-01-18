У Сейма проходит пикет за открытие "мешков чекистов" (+ОПРОС) (4)

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Общество | 18 января 2018 года, 10:48

Национальное объединение Taisnīgums сегодня организовало пикет у здания Сейма, чтобы поддержать дебольшевизацию и призвать к публикации данных бывшего Комитета государственной безопасности (КГБ).

На пикете также планируется выразить поддержку исследовательской комиссии документов КГБ.

Политическая партия организовала данное мероприятие, "взяв во внимание большое влияние сил, связанных с оккупационным режимом, на политику". По словам представителей Taisnīgums, такое положение дел "позволяет манипулировать госучреждениями, чтобы не допустить публикацию картотеки КГБ".

Пикет проходит сегодня с 10:00 у здания Сейма в Риге, на улице Екаба 11.

Фото: скриншот из видео

Комментарии 4
История успеха2 часа назад
так в Латвии больше людей нет.
Поэтому 5 человек,это уже очень много.
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пук1 час назад
в кгб в основном сукачами работали корение жители,вот и нехочетса их обнародовать
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шустрый2 часа назад
Охренительно многочисленный пикет.....сразу вспомнилось про кота,которому делать нечего.....
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