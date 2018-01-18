Общество |

22 января, в 16:00 у посольства России в Риге пройдет акция протеста "против российской агрессии в Украине" под названием Stop Putin's War in Ukraine, сообщила представитель Латвийского конгресса украинцев Татьяна Лазда. Об этом пишет Diena.

Митинг станет частью акций, организованных украинскими общинами в Европе, Австралии, США и Канаде. У всех протестов одно название.

По словам организатора митинга, главной его целью будет "привлечь внимание общественности к российской агрессии на территории Украины, показать, насколько важны единство и солидарность с Украиной, способствовать освобождению всех пленников, которых незаконно держат в заточении в России и Крыму".

Также организаторы протеста хотят "призвать правительства стран всего мира и лидеров международных организаций объявить бойкот Мировому чемпионату по футболу 2018 года, который состоится в России".