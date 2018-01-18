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За убийство трех бобров суд Гулбенского района приговорил одного мужчину к 400 часам принудительных работ, а другого - к 180 часам, пишет KasJauns, ссылаясь на Neatkarīgā.

Сообщается, что весной 2017 года 34-летний и 48-летний мужчины противозаконно застрелили трех бобров. Один из мужчин был официальным охотником, второй - нет.

Согласно имеющейся информации, после случившегося их обоих задержала Дорожная полиция.

Отмечается, что в материале дела содержится фотография, изображающая затопленное место обитания бобров, где животные и были убиты мужчинами. По их словам, они это сделали для того, чтобы решить проблему с вышедшей из берегов водой.

Но в этом конкретном случае такое объяснение не стало оправданием для охотников, так как бобры были застрелены в запретное для охоты время.

Фото: sebe.com