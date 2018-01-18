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Депутат Рижской думы Мартиньш Бондарс, чьи банковские счета и имущество арестованы, считает, что дело против него сфабриковано. Об этом он заявил в интервью rus.db.lv.

Политик считает, что главной целью в этом гражданском деле о взыскании 15-миллионных убытков с бывших членов правления Latvijas krājbanka не являются деньги, а уничтожение репутации.

Депутат заявил о том, что он собирается покинуть Латвию, так как другого выхода не видит.

"Я продолжаю утверждать, что это дело - политическое, и мне остается только удивляться тому, что происходит. Мне звонят мои знакомые банкиры и говорят, что все это похоже на бред. Это и есть бред!", - сказал Бондарс.

Он добавил, что считает себя невиновным в тех решениях, которые принимались в банке в 2009 году.

"Это все равно, что требовать с меня ответственности за то, что администратор продал океанную яхту человеку с Болдераи. В правление банка входило 6 человек, они понимали, что они делают, и у них сейчас уголовные дела, а у меня гражданский процесс! После этого все выданные кредиты много раз проверялись и перепроверялись Комиссией по надзору за рынками финансов и капитала. А потом суд намекнул на то, что я сволочь без обоснования причины", - пояснил политик.

Он рассказал, что считает себя униженным.

"Я думал, что мне делать. Решил, что просто уеду из Латвии. А что мне остается? Меня унизили и в личном плане, и в профессиональном тоже. Просто уеду и все!" - заключил Бондарс.