Бондарс: меня унизили! Я намерен уехать из Латвии (34)
Депутат Рижской думы Мартиньш Бондарс, чьи банковские счета и имущество арестованы, считает, что дело против него сфабриковано. Об этом он заявил в интервью rus.db.lv.
Политик считает, что главной целью в этом гражданском деле о взыскании 15-миллионных убытков с бывших членов правления Latvijas krājbanka не являются деньги, а уничтожение репутации.
Депутат заявил о том, что он собирается покинуть Латвию, так как другого выхода не видит.
"Я продолжаю утверждать, что это дело - политическое, и мне остается только удивляться тому, что происходит. Мне звонят мои знакомые банкиры и говорят, что все это похоже на бред. Это и есть бред!", - сказал Бондарс.
Он добавил, что считает себя невиновным в тех решениях, которые принимались в банке в 2009 году.
"Это все равно, что требовать с меня ответственности за то, что администратор продал океанную яхту человеку с Болдераи. В правление банка входило 6 человек, они понимали, что они делают, и у них сейчас уголовные дела, а у меня гражданский процесс! После этого все выданные кредиты много раз проверялись и перепроверялись Комиссией по надзору за рынками финансов и капитала. А потом суд намекнул на то, что я сволочь без обоснования причины", - пояснил политик.
Он рассказал, что считает себя униженным.
"Я думал, что мне делать. Решил, что просто уеду из Латвии. А что мне остается? Меня унизили и в личном плане, и в профессиональном тоже. Просто уеду и все!" - заключил Бондарс.
Кого унизили, так это вы Паулса, когда сгоняли его на комиссию, за которую он заплатил дополнительно 50 лат, где ему еще раз, образно говопя, дали пенделя насчет возврата его же законных денег.
И сейчас он, якобы униденный-обиженный, уберётся из Латвии куда-нибудь на Тенерифе, где будет "страдать от разлуки с Родиной" на небольшом, но собственном пляже!