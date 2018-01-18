В Угловом доме нашли комнату, где расстреляли почти 200 человек (20)

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Общество | 18 января 2018 года, 13:50

В бывшем здании Комитета государственной безопасности ЛССР, где сейчас находится Угловой дом, сохранилась комната, в которой по словам исследователей, проводились расстрелы, пишет портал Skaties.lv. Сегодня исследователи продемонстрировали ее журналистам.

Факт существования этого помещения подтверждают и пулевые отверстия в настенных досках, и найденные в стенах пули.

Как пояснили в Музее оккупации, в 1941 году, до вторжения нацистской Германии, в этом здании были исполнены 186 смертных приговоров. Все расстрелянные были приговорены Военным трибуналом и Особым отделом НКВД КБФ за сопротивление или неподчинение коммунистической власти.

Исполнителем был командующий рижским ЧК Александр Ермолаев. В некоторых случаях его заменял помощник Парфенович, чье имя неизвестно, или Екабс Лацис, отмечают в музее.

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Фото: skaties.lv

Комментарии 20
ёжик3 часа назад
за 27 лет наши правители если не расстреляли то лишили жизни тысячи людей путём обнищания населения, неоказания медицинской помощи, тысячи уехали от существующего строя на чужбину, население страны уменьшилось за 27 лет на миллион, сами боятся показать и честно признать итоги переписи населения, так что это комната меркнет по сравнению с нынешними временами
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Рихтер3 часа назад
До вторжения нацистской Германии в этом доме НКВД не располагалось,не надо ля-ля!!!
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Кукиш3 часа назад
Шикарный бред, афтарпишиесчо.
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