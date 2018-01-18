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В бывшем здании Комитета государственной безопасности ЛССР, где сейчас находится Угловой дом, сохранилась комната, в которой по словам исследователей, проводились расстрелы, пишет портал Skaties.lv. Сегодня исследователи продемонстрировали ее журналистам.

Факт существования этого помещения подтверждают и пулевые отверстия в настенных досках, и найденные в стенах пули.

Как пояснили в Музее оккупации, в 1941 году, до вторжения нацистской Германии, в этом здании были исполнены 186 смертных приговоров. Все расстрелянные были приговорены Военным трибуналом и Особым отделом НКВД КБФ за сопротивление или неподчинение коммунистической власти.

Исполнителем был командующий рижским ЧК Александр Ермолаев. В некоторых случаях его заменял помощник Парфенович, чье имя неизвестно, или Екабс Лацис, отмечают в музее.

Фото: skaties.lv