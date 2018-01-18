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Рига вошла в список 20 европейских городов, претендующих на титул "Лучший туристический маршрут Европы" в 2018 году ("European Best Destination").

Лучший туристический маршрут определяется голосованием в интернете на сайте europeanbestdestination.com. Голосование продлится с 18 января по 8 февраля. Голосовать можно один раз в неделю с одного устройства.

В этом году на титул лучшего туристического маршрута в Европе претендуют 20 городов: Рига, Вроцлав, Лиссабон, Вена, Лондон, Афины, Милан, Прага, Будапешт, Париж, Бильбао, Амстердам, Котор, Эдинбург, остров Хвар, Берлин, Барселона, Брюссель, Кольмар и Бохинь.

"Выдвижение на титул лучшего туристического маршрута Европы – это инструмент, помогающий привлечь в город еще больше туристов. К тому же титул приносит не только экономические преимущества, привлекая новых туристов, но и обеспечивает публичность в СМИ", - рассказала председатель правления Рижского бюро по развитию туризма Вита Ермоловича.

В последний раз Рига номинировалась на титул лучшего туристического маршрута Европы в 2015 году и завоевала пятое место в конкуренции 20 городов.

В прошлом году титул завоевал португальский город Порту.

Фото: flickr.com/Alex Usov