Twitter: "русский" школьный диплом - так у нас выглядит интеграция? (22)

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Общество | 18 января 2018 года, 15:08

Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии (НКП) Сандис Риекстиньш на своей странице в Twitter опубликовал ксерокопию благодарности на русском языке, выданного ученикам Рижской 10-й средней школы.

По словам политика, он получил жалобу от недовольных родителей, которые не поняли, почему дипломы были выписаны на русском языке.

"Вот такая у нас интеграция! Даже родители школьников находятся в недоумении", - написал Риекстиньш.

Депутат отправил заявление в департамент образования, культуры и спорта Рижской думы с просьбой объяснить такое оформление благодарностей за хорошую учебу и поведение.

Ранее, сопредседатель "Русского союза в Латвии", активист "Штаба защиты русских школ", правозащитник Мирослав Митрофанов заявил, что в будущем вполне возможны штрафы за использование русского языка на перемена.

Комментарии 22
Зри в корень2 часа назад
Какое дело Сандису до того, какие грамоты выдаются НЕ его детям и НЕ детям его избирателей? Если дети за успехи в учебе на любом языке зарабатывают грамоты, то таких детей Латвия должна на ЛЮБОМ языке убедить чувствовать себя в этой стране комфортно, так как только УМНЫЕ В НАУКАХ дети могут принести наибольшую пользу для любог государства, а не говорящие на каком-то языке. Язык - всего-навсего средство коммуникации, а если ценных мыслей нет, то, какой бы язык для коммуникаций ни использовался, результатом будет только бесцельное сотрясание воздуха и интеллектуальный пердеж. Чем, в принципе, и является сегодня кредо многих политиков.
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Стыд и срам1 час назад
Будет "хватит", когда на такие ксенофобские комментарии ДЕПУТАТА (а не пациента с Твайку) будет шквал порицания со стороны латышского твиттера, его избирателей, и руку после этого перестанут подавать, потому что, наконец, поймут, что такое писать, тем более депутату, это просто СТЫДНО. А пока болезнь прогрессирует!
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шустрый1 час назад
Ужас какой,русских детей благодарят на русском.....
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