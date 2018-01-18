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Депутат Рижской думы от Новой консервативной партии (НКП) Сандис Риекстиньш на своей странице в Twitter опубликовал ксерокопию благодарности на русском языке, выданного ученикам Рижской 10-й средней школы.

По словам политика, он получил жалобу от недовольных родителей, которые не поняли, почему дипломы были выписаны на русском языке.

"Вот такая у нас интеграция! Даже родители школьников находятся в недоумении", - написал Риекстиньш.

Tāda lūk mums integrācija, pat skolēnu vecāki nesaprot! pic.twitter.com/A4UfgS7Yzj — Sandis Riekstiņš (@SandisRiekstins) 17 января 2018 г.

Депутат отправил заявление в департамент образования, культуры и спорта Рижской думы с просьбой объяснить такое оформление благодарностей за хорошую учебу и поведение.

Ранее, сопредседатель "Русского союза в Латвии", активист "Штаба защиты русских школ", правозащитник Мирослав Митрофанов заявил, что в будущем вполне возможны штрафы за использование русского языка на перемена.