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В 2016 году в Латвии 425 000 жителей или 22,1 % считались подверженными риску бедности, что на 0,3 процентных пункта больше, нежели в 2015 году, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ) 2017 года.

Это значит, что доходы упомянутых 22,1% латвийцев не превышали 330 евро в месяц. Среди неполных семей, где детей воспитывает только один родитель, в 2016 году риск бедности оставался по-прежнему высоким и достигал 34,3% ( 34,4% в 2015 году). В 2015 году риск бедности сократился с 25,5% до 19,8 % в 2016 году в семьях, где два родителя воспитывают троих или более детей.

Внушительное сокращение этого показателя наблюдается среди семей, где двое взрослых воспитывают одного или двоих детей (13,4 %). Также в 2016 году увеличилось число людей, входящих в зону риска бедности, старше 65 лет - с 38,1% в 2015 году до 39,9% в 2016 году. Самые высокие показатели бедности среди одиноких пожилых людей, к таким относятся 72,8%.

Ежегодно очень высокому риску бедности (выше 50%, за исключением 2009 года - 47,9%) подвержены безработные и, в 2016 году этот показатель достиг 56,5%.

В то время как среди трудоустроенного населения в прошлом году риску бедности были подвержены только 8,8% (в 2015 году - 8,3%).

Данные были получены в ходе анализа доходов и условий жизни, проведенного ЦСУ в 2017 году. В исследовании были опрошены шесть тысяч домохозяйств и 11 300 респондентов в возрасте от 16 лет. В этом году будет проведен аналогичный анализ риска бедности домохозяйств.