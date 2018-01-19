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Депутаты Комитета образования, культуры и спорта Рижской думы на заседании утвердили поправки к обязательным правилам Рижской думы о размере муниципального финансирования для частных детских садов, оказывающих услугу дошкольного образования.

Поправки предусматривают повышение размера финансирования до 231 евро в месяц для детей в возрасте от полутора до четырех лет. До этого сумма, выделяемая самоуправлением на одного ребенка, составляла 197,34 евро в месяц. В свою очередь размер финансирования для детей обязательного образовательного возраста составит 174,88 евро в месяц вместо 145,90 евро ранее.

Размер муниципального финансирования определен на основании методики расчета расходов, приведенной в правилах Кабинета министров, предусматривающей разный порядок расчета размера финансирования в зависимости от возраста ребенка. Для детей обязательного образовательного возраста размер финансирования меньше на сумму целевых дотаций из госбюджета. Правила Кабинета министров также оговаривают, что частное учебное учреждение в счете для родителей должно указать свои расходы по позициям, а также указать сумму муниципального финансирования и целевых государственных дотаций на одного ребенка.

Самоуправления должны были рассчитывать и применять свое финансирование по этой методике, начиная с 1 января 2017 года. Размер финансирования пересчитывается ежегодно, исходя из расходов муниципальных образовательных учреждений в предыдущем году.

На 1 сентября 2017 году муниципальные учебные заведения посещало 23870 детей, из которых 13906 детей были в возрасте от полутора до четырех лет и 9964 ребенка обязательного образовательного возраста. В свою очередь частные детские сады получали средства на 5527 детей (данные на ноябрь 2017 года).

Депутаты Комитета образования, культуры и спорта Рижской думы на заседании поддержали и другие поправки к обязательным правилам о порядке, в котором Рижское самоуправление обеспечивает предоставление дошкольного образования.

Они предусматривают, что Рижское самоуправление впредь будет оплачивать услуги ассистента, помогающего детям до пяти лет перемещаться и следить за собой, и в частных детских садах, поскольку государство финансирует услуги ассистента только детям обязательного образовательного возраста. Также уточнены образовательные программы, дополнен и уточнен список учебных заведений Рижского самоуправления, которые реализуют программы дошкольного образования.

Поправки к обязательным правилам о порядке, в котором Рижское самоуправление обеспечивает предоставление дошкольного образования, должны утвердить на заседании Рижской думы.

Фото: Flickr